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رئيس وزراء ايرلندا: تهم الجنائية الدولية لمسؤولين اسرائيليين هي الأخطر

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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