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جيش الاحتلال يمهد لقصف مبان في الضاحية الجنوبية بإصدار أوامر بإخلائها

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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