6 إصابات بقصف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في غزة

العالم _ فلسطين

وقالت الوزارة في بيان صباح الجمعة: في ساعات متأخرة من ليلة أمس، أعادت قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأصابت 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة.

وأدى الاستهداف -وفق البيان- أيضا إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه؛ الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

ويوجد بالمستشفى 80 مريضا و8 حالات في العناية المركزة.

وأدانت وزارة الصحة هذا العمل الاجرامي المتكرر والمستمر على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وكررت مناشدتها للمؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سبق أن اقتحمت مستشفى كمال عدوان مؤخرًا واعتقلت العديد من الطواقم الطبية والمرضى، كما قصفت المستشفى عدة مرات.