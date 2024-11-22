"اسرائيل" تحطم الرقم القياسي لأكبر قاتل في التاريخ

العالم _ مراسلون

هنا في مدينة اسطنبول التركية ، وبحضور متضامنين مع فلسطين، منظمة اوبن رفح تنظم فعالية تراجيدي كوميدي تحاكي تماماً لحظة تحطيم رقم قياسي وتسجيله في موسوعة غينيس للارقام القياسية

لكن هذه المرة الاحتلال استحق اللقب، فلا احد ينافس نازيي العصر الحديث في عدد وحجم الجرائم المرتكبة في فلسطين.

وقال أنس يلمان رئيس العلاقات الخارجية في جامعة ابن خلدون لقناة العالم: توجهنا بهذه الفكرة إلى حفظ ما قامت به "اسرائيل" وما تقوم به ليس فقط بعد 7 اكتوبر 2023 بل قبلها وبعدها الى الان في المجازر التي ترتكبها كي تكون شاهدة للتاريخ وذلك من خلال كتابة كتاب صغير ولكنه اكبر كتاب يعرض فيه جرائم الكيان الصهيوني لكن بشكل ساخر وتم تسجيله في غينيس للارقام القياسية.

ازيح الستار هنا عن كتاب صمم خصيصا لاستعراض جرائم الاحتلال، تبدا صفحات الكتاب بتحميل اميركا المسؤولية الكبرى عن مستوى الجرائم المرتكبة حين قال وزير حارجيتها يحق لكيان اسرائيل الدفاع عن نفسها، فعاثت بعدها قتلا باطفال وابرياء غزة.

وقال مشارك في الفعالية فركان بيكار: الفعالية تضمنّت عدة رسائل من خلال الكتاب الذي يتناول المجازر في غزة بالأرقام، وأهمُ هذه الرسائل هو أنّ العالم يجب أن ينظر إلى القضية الفلسطينية وغزة بعدالةٍ، لأنّ ما حدث يستدعي محاكمة قياداتِ وجيش العدو الصهيونيّ الذي قتل الأطفال والنساء والرجال في ظل صمتٍ عالميّ مستمر.

يقول القائمون على الفعالية بان طريقتهم هذه محاولة لايقاظ ضمائر العالم عبر اسلوب مغاير هذه المرة ، اسلوب اختاروا ان يكون ساخرا لكنه يحمل من التراجيديا مايصل حد البكاء فمن يقتل في غزة هي ارواح تحصد بالجملة.