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اللواء سلامي: المعركة دخلت أرض العدو فقد هجرها نصف مليون من الصهاينة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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