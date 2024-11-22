الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 7 شهداء في غارات الاحتلال على النبطية خلال 24 ساعة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :