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سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب انتصار للمقاومة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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