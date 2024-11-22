اتحاد جاليات فلسطين بأوروبا يرحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

العالم - اوروبا

وثمن الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، القرار العادل للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبره خطوة هامة في طريق تطبيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الفظائع التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأثنى الاتحاد على مواقف الدول والمنظمات الحقوقية التي أيدت قرار المحكمة وأعلنت التزامها بتنفيذه، داعيا الدول الموقعة على اتفاقية روما والمجتمع الدولي إلى دعم قرار المحكمة من أجل تحقيق العدالة باعتقال مجرمي الحرب، والعمل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة ولبنان.

ودعا الاتحاد، الدول الأوروبية الى الالتزام بالقرار والانصياع لأوامر المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار اتحاد الجاليات الفلسطينية الى استمرار الحراك على الساحة الأوروبية مع بذل مزيد من الجهود والخطوات لتعزيز التضامن مع فلسطين واتخاذ مواقف لوقف إطلاق النار ومعاقبة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.