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وكالة الانباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف قرب رأس العين

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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