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القسام: قتلى وجرحى إثر استهدافنا قوة صهيونية غرب جباليا

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

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