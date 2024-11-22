باحث سياسي: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو حدث تاريخي

العالم _ خاص بالعالم

وقال مقداد في حوار مباشر مع قناة العالم: نحن لأول مرة امام سردية عالمية بالبرهان تؤكد ان كيان الاحتلال هو كيان اجرام وقتل، وقادتها الان مطلوبين للجنائية الدولية.

واعتبر مقداد هذا القرار انتصارا حقيقيا يأتي نتيجة وعي الرأي الشعبي العالمي على عكس النخب التي تقوده وهي جزء من آلية القتل والدمار من خلال دعم الكيان الصهيوني بالسلاح.

وتابع: هذا يعطي زخما حقيقيا للقوى الانسانية في المجتمع الغربي والعالمي.

ونوه مقداد الى ان القرار الذي صدر بحق نتنياهو وغالانت يمكن ان يصدر ايضا على من هو في الجيش من قادة او جنود الذين احتفلوا بقتل الاطفال وتدمير البيوت والمعاملة غير الانسانية مع الأسرى كجزء من آلية العدوان على المجتمع الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي السجون ايضا.

وأكد ان الكيان الصهيوني تحسب لهذا الامر عندما طلب من جنوده عدم التصوير وعدم الخروج على الوسائل الاجتماعية وتصوير ما سموه العمليات العسكرية.

هذا واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت .

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، امس الخميس، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.