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حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو وغالانت

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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