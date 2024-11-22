الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية ستلقي بيانا مهما في المظاهرة المليونية عصر اليوم

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :