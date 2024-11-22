طهران ترد على مشروعِ قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - خاص بالعالم

لم تتأخر إيران كثيرا في الرد على مشروع القرار الغربي في مجلس حكام الوكالة الدولية الطاقة الذرية، حيث قررت تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الحديثة والمتطورة.

الإجراءات الإيرانية جاءت لحماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية المتزايدة.. الكلام للخارجية الإيرانية التي قالت في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنّ الاجراءات تأتي في إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنّ الدول الغربية قدّمت قرارا معاديا وغير مبرر.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد قرارا ضد إيران بحجة عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

مشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته تسع عشرة دولة من أصل خمس وثلاثين، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت اثنتا عشرة دولة عن التصويت.

واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت بحشد الدعم لمشروع القرار، والتحريض على طهران.

وتضمّن القرار سبعة بنود تشير إلى أنّ الدول الغربية تريد من خلال هذا القرار إعادة تطبيق الاتفاق النووي، الذي وقّع عام ألفين وخمسة عشر من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ الاتفاق لم يعد له أي مفعول بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وعدم قدرة الأوروبيين على الوفاء بالتزاماتهم التي وقّعوا عليها عام ألفين وستة عشر.

وفي أعقاب ذلك، توعّدت إيران بالرد الفوري والحاسم في حال الموافقة على مشروع القرار، مؤكدة أنّ الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية مستعدةٌ لتنفيذ قرار الرد في وقت إقراره، موضحة أنّ هذا الإجراء هو في الواقع ردٌ على النهج غير البنّاء لهذه الدول، وعلى عدم الاهتمام بحسن نية طهران.