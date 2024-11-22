الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يقصف قوات الاحتلال بالصواريخ عند اطراف بلدة كفركلا

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :