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غارة اسرائيلية تستهدف مبنى في الشياح بضاحية بيروت الجنوبية

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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