الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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صلية صاروخية لحزب الله تستهدف تجمعا للاحتلال بمستوطنة المنارة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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