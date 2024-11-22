جيش الاحتلال يقرّ بهلاك رقيب أول بلواء 'غفعاتي' شمالي القطاع

العالم - الاحتلال

وأشار مراسل هيئة البث العام للشؤون العسكرية إيال عليما بأنّ القتيل هو رون ابشتاينن، من "نيشر"، جنوب شرق حيفا.

وصباح أمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل الرقيب غور كيهاتي، من مستوطني "نير بانيم"، في معركة في جنوب لبنان.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جنود "الجيش" الإسرائيلي الذين سقطوا منذ بدء الحرب إلى 804، بحسب "الجيش" الإسرائيلي، ولكن الاحتلال يحاول التكتّم على حجم الخسائر البشرية والمادية الحقيقية التي يتكبّدها، وبالتالي من المؤكد أن أعداد القتلى والإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية أكبر ممّا يُمسح بنشرها.

وبالأمس أيضا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 29 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي القطاع.

وأكد بيان لجيش الاحتلال أن الجندي رون إبشتاين البالغ من العمر 19 عامًا، من كتيبة تسبار التابعة للواء غفعاتي، قتل اليوم الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة في جباليا.

بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرقابة العسكرية أعلنت حتى الآن مقتل 29 جنديا في معارك شمال غزة، مؤكدة أن 3 ألوية تابعة للفرقة 162 تقاتل في جباليا منذ 48 يوما.

وفي ظل إقرار "جيش" الاحتلال بالخسائر المتتالية التي يتكبدها في قطاع غزّة ولبنان، أكدت صحيفة "معاريف" في وقت سابق أن ما دفعه لواء "غولاني" خلال الحرب هو أكثر بكثير من أيّ لواء مشاة في "الجيش" الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إنّ لواء "غولاني" دفع أعلى ثمن في هذه الحرب حيث سقط في غزة ولبنان 110 قتلى منه.

ومع الخسائر التي مُني بها هذا اللواء، قال النائب السابق لقائد لواء "غولاني" والرئيس التنفيذي الحالي لجمعية اللواء، العميد في الاحتياط يوآلي أور، في وقت سابق، إنّ "هذه الخسائر هي الأكبر منذ تأسيس اللواء عام 1948"، لافتاً إلى أن "نصف القتلى هم من القادة، 22 ضابطاً و37 ضابط صف وعريفاً".