25 شهيدا بغارات للإحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية افادتها، بانتشال جثماني شهيدين من منطقة خربة العدس شمال محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يوم إثر قصف إسرائيلي على استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأكد استشهاد مواطنين فلسطينيين في حي الصفطاوي شمال محافظة غزة، عقب استهدافهم خلال محاولتهما الوصول لمنزليهما لتفقدهما.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهدافهم من قبل مسيرة إسرائيلية في بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وأكدت مصادر محلية استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر، في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة أبو عصر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين في غارة استهدفت حي النصر بمدينة غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد سيدة وطفلتها وبإصابة زوجها بجروح خطيرة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع مسجد الهداية بمنطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو سمرة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.