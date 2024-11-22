دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

العالم - العين الاسرائيلية

قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والذي وجه بحملة رفض قوية من جانب نتنياهو واعضاء حكومته واتهامات للمحكمة بمعادة السامية وبانتهاج سياسية لا اخلاقية تجاه رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير حربه السابق.

وقال الاكاديمي والباحث في علاقات الدولية طارق عبود، ان من جهة الشكل فهذا القرار يعد تلطيخ لوجه الكيان الاسرائيلي، اما بالمضمون فان يدان رئيس حكومة في ولايته وفي كيان يقدم نفسه على انه واحة من الدمقراطية في محيط من الديكتاتوريات، وهي ادانة من اعلى سلطة قضائية في الامم المتحدة. وهذا ليس اتهام سياسي او كلام اعلامي او منافسة على مركز بل ان اعلى سلطة قضائية تصدر قرار اعتقال رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي.

واشار الى ان هذا الموضوع لن يسقط بتقادم الزمن، بالاضافة الى ان نتنياهو وغالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة واي دولة سيطأ احدهم ارضها سيتم اعتقاله فورا وهذا ليس شيء بسيط.

وبين ان نتنياهو عندما وقف في الكونغرس الامريكي في تموز الماضي قدم نفسه على انه هو من يحارب نيابة عن الغرب وانه راس حربة في محور ما يصوره على انه محور الخير ضد محور الشر، ثم يدان بعد 4 اشهر معنى ذلك ان كل السردية الاسرائيلية قد انهارت.

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