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استشهاد 3 مسعفين واصابة 3 آخرين بغارة للاحتلال على القطراني جنوبي لبنان

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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