الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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دوي صفارات الانذار في صفد ومناطق الجليل الاعلى

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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