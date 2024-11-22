الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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صواريخ المقاومة في لبنان تدك تجمعات الاحتلال في الخيام ومحيط تل نحاس

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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