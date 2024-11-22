القسام تؤكد هلاك جنديين بعملية مركبة استهدفت جنوداً وآليات برفح

العالم - الاحتلال

وأفادت الكتائب في تصريح مقتضب، أن مقاتليها تمكنوا من رصد عدد من جنود جيش الاحتلال قرب مفترق برج عوض في رفح، وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية “الغول” القسامية.

وقالت القسام إن مقاتليها أكدوا مقتل اثنين من الجنود، “وفور وصول دبابة من نوع ميركافا لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها”، مشيرة إلى أن مقاتليها استهدفوا بالسلاح ذاته دبابة أخرى تقدمت لسحب الدبابة الأولى، وأنهم ورصدوا هبوط الطيران مروحي للإخلاء.

وفي الإطار ذاته، أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين عن قصف مركز للقيادة والسيطرة تابع لجيش الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

ودأبت كتائب القسام وفصائل المقامة بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.