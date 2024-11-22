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40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال للحد من وصولهم.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى تزامناً مع خطبة الجمعة، فيما فرضت قوات الاحتلال عراقيل على باب الأسباط لمنع وصول المواطنين.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الأهالي قرب باب المجلس لعرقلة وصولهم إلى المسجد قبيل صلاة الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

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