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اغلاق السفارة الاميركية في لندن بعد العثور على حقيبة مشبوهة قرب المبنى

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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