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كاميرا العالم توثّق الوضع الإنساني الصعب بدير البلح وسط غزة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا العالم الوضع الإنساني الصعب في مدينة دير البلح وسط القطاع حيث يعاني السكان من نقص في المواد الغذائية بسبب تشديد الاحتلال الإسرائيلي الحصار. ويصطف اعداد كبيرة من النازحين أمام نقاط توزيع الطعام في محاولة للحصول على بعض الأكلات المطبوخة، بعد خلو الأسواق من السلع الأساسية.

العالم خاص بالعالم

ولفت محمد البلبيسي مراسل العالم في دير البلح إلى أنه منذ اليوم الاول للحرب الاسرائيلية على غزة، استخدم جيش الاحتلال الاسرائيلي سياسه التجويع ضد أهالي القطاع سواء في مناطق الشمال أو الوسط أو الجنوب.

وتواجدت كاميرا العالم في مدينة دير البلح، وأشار مراسلنا إلى تكية التي تعتبر واحده من التكيات الخيرية التي تقدم الطعام للنازحين الفلسطينيين،منوها إلى انتشار المجاعة بشكل كبير في القطاع مع إغلاق المعابر، ومنع ادخال المواد الغذائية.

ونوّه مراسلنا إلى انتشار اعداد كبيرة من الناس يصطفون منذ الساعات الاولى من الصباح للحصول على القليل من الطعام، طالبين الخبز حتى يسد جوع ورمق اطفالهم في ظل انتشار هذه المجاعه في وسط قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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