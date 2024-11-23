مشاهد الدمار بمنزل مدير مستشفى دار الامل ببعلبك جراء الإستهداف الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في بلدة دوريس في قضاء بعلبك مسلطة الضوء على الدمار الذي حل بمنزل منزل مدير مستشفى دار الامل الجامعي علي علام نتيجة استهدافه بغارة اسرائيلية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتم تدمير جزء من المنزل واستشهد اثر هذه الغاره 6 اشخاص منهم مدير المستشفى في قضاء بعلبك وايضا بلال قطايا مسؤول الهيئة الصحية الاسلامية في بعلبك.



وأشار مراسلنا إلى حجم الدمار الهائل جدا في مكان استهداف الاجتماع للكوادر الطبية الذين م كانوا مجتمعين من أجل البحث عن آليات لمساعدة الناس وكيفيه التعامل مع الأزمات الصحية حيث تم قصف هذا الاجتماع من قبل طائرات العدو.

وكان قد استُشهِد مدير مستشفى دار الأمل قرب بعلبك في شرق لبنان، مع ستة من زملائه العاملين في المستشفى، أمس الجمعة، في ضربة إسرائيلية استهدفت منزله الواقع إلى جانب المؤسسة الطبية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

ونعت الصحة اللبنانية، في بيانٍ، "مدير مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام، الذي سقط ومعه 6 من رفاقه العاملين في المستشفى شهداء في عدوان إسرائيلي غادر استهدف دارة الدكتور علام الواقعة إلى جانب المستشفى"، منددة بـ"الاعتداءات المتواصلة التي يشنها جيش العدو الإسرائيلي على العاملين والمنشآت الصحية".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، إن عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 3645 شخصًا على الأقل، منذ أكتوبر 2023 ، و أنّ القصف الإسرائيلي أسفر كذلك عن إصابة 15355 آخرين.

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