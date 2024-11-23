شاهد..عدوان جوي اسرائيلي على بيروت وعشرات الشهداء والجرحى

العالم – خاص بالعالم

فقد اغارت المقاتلات الاسرائيلية على مبنى سكني في شارع فتح الله في منطقة البسطة في بيروت، المبنى مؤلف من ثماني طبقات وتقطنه عوائل بينها نازحون، وقد دمر بشكل كامل بعد اصابته بخمسة صواريخ خارقة للتحصينات، كذلك تضررت بشكل كبير الابنية السكنية المجاورة.

الطيران الحربي الاسرائيلي اتبع العدوان على بيروت بغارات على الضاحية الجنوبية مستهدفا عدة مناطق بينها الحدث والعمروسية والغبيري والشياح وبئر العبد.

واستهدف الطيران مولدات كهربائية في شارع المصبغة في الشياح، ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

وفي البقاع استهدف الطيران المعادي منزل مدير مستشفى الامل الجامعي الدكتور علي علام ما ادى الى استشهاده وعدد اخر من المعنيين بالشان الصحي في منكقة بعلبك الهرمل.

جنوبا، أغارت مسيرة اسرائيلية على صيادين اثنين عند شاطئ صور الجنوبي، ع لى مقربة من موقع الصحافيين الذين يغطون الحرب، ما ادى إلى استشهادهما ..

كذلك استشهد خمسة مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت الأولى سيارة إسعاف في بلدة دير قانون رأس العين بقضاء صور، والثانية فريقا طبيا بقرية القطراني في قضاء جزين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...