الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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بيان المسيرات: ندعو الشعوب الاسلامية للتحرك للجهاد نصرة لغزة ولبنان

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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