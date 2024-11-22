ردود فعل قادة الإحتلال بعد قرار الجنائية الدولية إعتقال نتنياهو وغالانت

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت بأن قرار المحكمة الجنائية يرتبط بشكل رئيسي بمحاربة السامية والعداء للسامية، حتى أن أقصى اليسار الإسرائيلي الذين يعتبرون من المناوئين لنتنياهو قد خرجوا بتصريحات تهاجم المحكمة الجنائية الدولية، وتصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة بيد الإرهاب.

ونوّه مراسلنا إلى أن أحد قادة المعارضة الإسرائيلية وهو بني غانتس خرج ليقول بأن هذا القرار يعتبر "يوم اسود" وبأن هذه مكافأة أعطتها محكمة الجنايات الدولية للإرهابيين على حد تعبيره، وكذلك الأمر لرئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد ايضا هاجم المحكمه الجنائية الدولية.

وأوضح مراسلنا أن الإجراءات والخطوات التنفيذية على الارض هي ايضا مهمة جدا بعد القرار، على سبيل المثال طالب بن غفير وزيرالامن القومي الإسرائيلي بأن يكون هناك رد على المحكمة الجنائية الدولية ببسط نفوذ الكيان الاسرائيلي، وبسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، وبالمقابل وزير المالية الاسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعا الى معاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها وإنهائها في الضفة الغربية ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، وبالمقابل إتخذ وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس -اثر قرار الجنائية الدولية- اتخذ قراراً بوقف ما اسماه أوامر الإعتقال الإدارية بحق المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وكانت قد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية) ويوآف غالانت وزير الحرب السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

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