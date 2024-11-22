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حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنيّة وموقع الإنذار المبكّر بجبل الشيخ

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد حسين عز الدين مراسل العالم في صور بالجنوب اللبناني باستهداف حزب الله لموقع"حبوشيت"وهو مقر سرية تابعة للواء حرمون 810 على قمة جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف حزب الله لموقع الإنذار المبكر “يسرائيلي” وهو مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210 على قمة جبل الشيخ بصلية صاروخية. مشيرا إلى بيان جديد تحدثت فيه المقاومة عن استهداف كريات شمونة بصلية كبيرة من الصواريخ، سبق ذلك استهداف موقع الإنذار المبكر وهو موقع جمع استخباري في أعلى قمة في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل وهو يتبع للواء الجولان 210 بصواريخ واسلحة مناسبة.

ونوه مراسلنا باستهداف حزب الله لموقع"حبوشيت" وهو مقر سرية تابعة للواء حرمون 810 على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل التي تتموضع في هذه النقطة تحديدا كان قد استهدفها بصلية من الصواريخ.

كما لفت مراسلنا استهداف قاعدة حيفا التقنية، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كلم، شرق مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية، كانت يعني مكانا ومقرا لاستهداف المقاومة الاسلاميه بصليه من الصواريخ وأسراب من المسيّرات الإنقضاضية بالاضافة الى مستوطنة "سعسع"عدا المستوطنات القريبة كمستوطنة المنارة وهونين والمالكية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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