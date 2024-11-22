شاهد.. حصيلة قتلى موظفي الإغاثة بعام 2024 وأغلبهم بغزة

العالم – خاص بالعالم

ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، لقي281 شخصا من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو280 المسجل في عام2023.



وقال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:'قبل أن ينتهي العام، أصبح عام ألفين وأربعة وعشرين الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم. لقد وصلنا الآن إلى تسجيل مقتل مئتين وواحد وثمانين عامل إغاثة هذا العام، متجاوزين الرقم القياسي السابق للعام الماضي بأكمله'.



الإحصاء أظهر مقتل178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة.

وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يواصل الاحتلال استهدافه للمنظومة الصحية بشكل كامل في جميع محافظات قطاع غزة.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن جيش الاحتلال قام بتدمير عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وأخرجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأضافت أن الاحتلال استهدف الطواقم الطبية، حيث أعدم حتى الآن أكثر من ألف طبيب وممرض وكادرا من الكوادر الصحية في القطاع.

الصورة نفسها تنطبق على واقع القطاع الصحي في لبنان حيث جرى استهداف ثمانين مركزا للرعاية الصحية مباشرة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

بالإضافة إلى استهداف180سيارة إسعاف وتدميرها، واستشهاد أكثر من 200 فرد من الطواقم الطبية والإسعافية، بينهم 5 أطباء خلال أداء عملهم، بينما تجاوز عدد الجرحى من العاملين في القطاع الصحي350 شخصا.

وفي ظل هذه الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع الصحي فإن إعادة ترميمه ليعود إلى حالته قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان، تحتاج إلى حوالى عشرة ملايين دولار بحسب ما أفاد به نقيب الأطباء.





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