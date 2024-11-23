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شاهد.. جيش الإحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بهذه الذريعة!

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

لليوم الثاني على التوالي يغلق الاحتلال الحرم الابراهيمي ومحيطه في وجه الفلسطينيين بحجة ما يعرف بسبت ساره اليهودي، ومنع جيش الاحتلال أي تحرك للفلسطينيين في المناطق المغلقة بالكامل بينما سمح لآلاف المستوطنين باقتحام المنطقة وتأدية طقوس تلمودية.

العالم خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم عند بوابه الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل وهي بوابة رئيسية يغلقها الاحتلال كما باقي بوابات الحرم.

ولفت مراسلنا أحمد الحلايقة من مدينة الخليل إلى أن هذا الاغلاق كان قد بدأ بعد صلاة الجمعة بالأمس وسيمتد الى صباح غد الأحد بحجة "سبت سارة" المعروف لدى الاحتلال، حيث أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين بشكل كامل من الوصول للحرم الابراهيمي الشريف والصلاة فيه.

ونوّه مراسلنا إلى تشديد الإحتلال من إجراءاته بشكل غير مسبوق في جميع المناطق المحيطة، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق جاء لتأمين مرور واقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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