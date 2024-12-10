الدفاع المدني في غزة يحذّر من خروجه عن الخدمة جرّاء استمرار العدوان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسل العالم باسل خير الدين من غزة إلى تجمع رجال طواقم الدفاع المدني في ساحة المستشفى المعمداني الذين منعتهم الظروف من استكمال عملهم وهم جميعا برفقه الناطق الرسمي باسم المتحدث باسم الدفاع المدني في مدينة غزة "محمود بصل".

ونوه مراسلنا إلى أن طواقم الدفاع تجمعوا اليوم من أجل أن يوصلوا رسالة للعالم بأن ظروف العدوان على قطاع غزة والحرب المتواصلة والمستمرة، منعتهم من استكمال عملهم الانسان في ظل استمرار الغارات الاسرائيلية وعمليات القصف المتواصلة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع عدد كبير بأعداد الشهداء.

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