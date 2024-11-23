شاهد...خلال 48 ساعة فقط المقاومة اللبنانية تدمر4 دبابات ميركافا

العالم – خاص بالعالم

وبعد هجوم المقاومة بالمسيرات الإنقضاضية على قوات الاحتلال في مدينة الخيام جنوب لبنان والذي وصف بالأكبر للمقاومة منذ بداية عملية الاحتلال البرية مواجهات ملحمية واشتباكات ضارية تخوضها المقاومة ومن مسافة قريبة مع قوات الاحتلال في أكثر من محور على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وأعلنت المقاومة عن اشتباك مجاهديها من مسافة قريبة مع قوات كانت تحاول التسلل عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس والأطراف الشرقية لبلدة البياضة ممطرين إياها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وموقعين قتلى وجرحى في صفوف القوات المتقدمة وعمد الاحتلال إلى سحب الإصابات من مناطق الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.



وفي إطار التصدي للتوغلات الإسرائيلية قصفت المقاومة بصليات صاروخية ولآكثر من ست مرات تجمعات لقوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مدينة الخيام ولأكثر من أربع مرات تجمعات آخرى عند مثلث دير ميماس - كفركلا.



ودمرت المقاومة بصاروخين موجهين دبابتي ميركافا الأولى في بلدة الجبين والثانية غربي بلدة شمع موقعة طاقميهما بين قتيل وجريح .

والى خلف الحدود استهدفت المقاومة بصليات صاروخية قاعدة شراغا المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة ومدينة صفد المحتلة ومستوطنات أفيفيم وديشون وكريات شمونة كما استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة حانيتا شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة عن إدخالها سلاح الصواريخ المجنحة في عملياتها والتي قصف بها لأول مرة قاعدة 'حتسور' الجوية جنوب 'تل أبيب' وسط فلسطين المحتلة.



وليس بعيدا عن الأحداث أفاد استطلاع للرأي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 82% من المستوطنين يعتقدون أن نتائج القتال الحاصل في لبنان حتى الآن لا يسمح بعودة مستوطني الشمال

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