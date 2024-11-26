كاميرا العالم توثّق قصف الإحتلال لمدرسة تؤوي مئات النازحين بغزة

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة حيث وصلت للتو أعدادا كبيرة من الإصابات والشهداء الى المستشفى.

وأشار مراسل العالم باسل خير الدين في قطاع غزة إلى حالة الإستنفار بين صفوف المواطنين بعد وصول عدد كبير من الإصابات والشهداء جراء إستهداف الإحتلال لمدرسة الحرية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

ولفت مراسلنا إلى أن هذه المدرسة عبارة عن مركز لإيواء النازحين حيث قصف الاحتلال المدرسة بدون سابق إنذار ومعلومات تشير إلى أن هذه المدرسة قصفت أكثر من مرة والانفجارات والنيران لا زالت مندلعة داخل المدرسة وأروقتها، كذلك المباني التي استهدفها الإحتلال وقد وصل عدد كبير من الاصابات والشهداء.

وكان قد استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف جيش الإحتلال الإسرائيلي مدرسة الحرية التي تؤوي مئات النازحين. إن بعض الشهداء الذين وصلوا مستشفى المعمداني عبارة عن "أشلاء".

وتوافدت أعداد كبيرة من الإصابات إلى المستشفى في مشاهد صعبة، بينهم أطفال ونساء، وأفاد مراسلنا بنقل أكثر من 30 مصابا إلى المستشفى.

كما استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين.

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