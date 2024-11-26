لهذه الأسباب تعتبر هذه الساعات خطيرة على لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار شمص إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه نتنياهو موافقته فيه على وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي يبدأ العد العكسي، وإعلان المقاومة في لبنان وإعلان اللبنانيين نصرهم على العدو الإسرائيلي في هذه الحرب على لبنان في.

ولفت شمص إلى أن هذه الساعات تعتبر خطيرة لأن الإسرائيلي يريد أيضا "صورة نصر" في نهاية هذه الحرب، كما يريد الإيحاء للرأي العام الإسرائيلي لتبرير موقفه بوقف إطلاق النار، بأن المشهد وأن يد الإسرائيلي ما تزال هي العليا، فهو بدأ حرب وبدأ عمليات قصف عشوائية واسعة حتى في عمق بيروت.

وأضاف شمص: للمرة الاولى عندما يضرب الإحتلال مناطق مثل مزرعة، وبربور والحمراء/ وهي مناطق حتى في كل حروب لبنان، حتى في إجتياح عام 1982 لم يقم الإسرائيلي بالإعتداء على عمق بيروت كما يفعل الساعة، وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية في أن نتنياهو يريد القول للرأي العام الغسرائيلي بأنهم إنتصروا.

ونوّه شمص إلى أنه في موضوع وقف اطلاق النار فكل المؤشرات ما تزال تشير على أن هناك إتفاق لوقف إطلاق النار قائم وأن القرار قد أتخذ، وأن نتنياهو يقوم بجلسة أخيرة مع وزراء مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر والكابينات من أجل أخذ المصادقه النهائية رغم أنه إجتمع مع الأحزاب ورؤساء الأحزاب وحزب الليكود وأخذ الموافقة هذا يعني ان الوزراء سيوافقون.

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