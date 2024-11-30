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وفد من حماس في القاهرة لبحث اتفاق الهدنة في غزة

وفد من حماس في القاهرة لبحث اتفاق الهدنة في غزة
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، توجه وفد من حركة حماس الى القاهرة لإجراء محادثات حول هدنة في قطاع غزة.

العالم - بانوراما

وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين ملف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، رافضا الكشف عن تفاصيل أجندة اللقاءات.

وكان مصدر فلسطيني كشف أن التواصل الحالي مع القاهرة وعواصم عربية يجري على أساس ثوابت حماس، وهي انسحاب الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

وفي سياق متصل، كشفت واشنطن عن جهود دبلوماسية جديدة بالتعاون مع انقرة والدوحة والقاهرة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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