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حزب الله يستهدف دبابة جنوب معتقل الخيام بصاروخ موجه ما ادى الى تدميرها

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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