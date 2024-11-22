الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن قصف تجمع للاحتلال في مستوطنة زرعيت بالصواريخ

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :