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مصادر لبنانية: 3 صليات صاروخية ثقيلة في اتجاه فلسطين المحتلة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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