ما الدلالات العسكريَّة والرسائل القويَّة لعمليَّة القسَّام المركبة في رفح؟

العالم - فلسطين

قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي إن العملية المركبة التي أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذها في رفح جنوب قطاع غزة تحمل رسائل ودلالات عسكرية.

وأوضح الفلاحي -في تحليله العسكري للجزيرة- أن عملية القسام في رفح جاءت بعد سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال نفذت في جباليا وبيت لاهيا شمالا، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومخيم البريج في المحافظة الوسطى.

ووفق الفلاحي، فإن عودة القتال إلى رفح تدحض مزاعم "إسرائيل" بالقضاء على لواء رفح التابع لكتائب القسام بعد معركة برية استمرت 4 أشهر.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، زعم وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت (أقيل لاحقا) أن الجيش الإسرائيلي "قضى على لواء رفح" التابع للقسام، وذلك بعد عملية برية بدأت في المدينة الحدودية مع مصر في السادس من مايو/أيار 2024.

كذلك تعود رفح إلى الواجهة مجددا بعد المعركة التي انتهت باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار في حي السلطان غرب رفح في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتؤكد هذه التطورات الميدانية -حسب الخبير العسكري- أن عمليات المقاومة لا تتركز في منطقة واحدة وإنما في أغلب مناطق القطاع، في ترجمة وتجسيد لـ"حرب العصابات التي تنتهجها المقاومة حاليا في غزة".

وبناء على ذلك، فإن هذه العمليات تؤكد قدرة المقاومة على تكبيد جيش الاحتلال خسائر بشرية ومادية في مختلف مناطق المواجهة.

وبشأن العملية المركبة في رفح، يعتقد الخبير العسكري أنه جرى التخطيط لها بعناية من قبل القسام، واستندت فيها على قدرات ووسائل لا تزال تستخدمها فصائل المقاومة.

وتواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 413 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم، وإيقاع القوّات قتلى وجرحى.

وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم، أنّ مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسّام، إنّ مجاهديها رصدوا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد.

وأضافت "وفور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105".

وأكدت أنّ المجاهدين رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت القسام إنها استهدفت قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غرب مدينة جباليا شمال القطاع.