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مصادر لبنانية: غارتان للاحتلال تستهدف بلدتي كفرملكي والطيبة جنوبي البلاد

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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