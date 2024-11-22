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بالفيديو.. ما هو رد كيان الاحتلال على الدول الاوروبية التي اعلنت امتثالها لقرار الجنائية الدولية؟

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

ادان قادة كيان الاحتلال من رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى المعارضة قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمه ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا خضر شاهين، الى انه رغم موجة التصريحات للاستخفاف بهذا الحكم لكن تداعيات القرار كبيرة وصادمة على المستوى السياسي والامني وحتى في الشارع الاسرائيلي.

واضاف ان اهم هذه التصريخات الصادرة من زعيم المعارضة يائير لابيد الذي صرح بانه هناك رفض لهذا القرار، لكنه قرار واقعي وان العالم تخلى عن الكيان الاسرائيلي.

وحول ردود الفعل من قبل الكيان الاسرائيلي على المواقف الاوروبية المرحبة بالقرار ، قال مراسلنا ان هناك متابعة حثيثة من قبل كيان الاحتلال حيث اصدرت الخارجية الاسرائيلية عدة بيانات، بالاضافة الى عقد اجتماع ليلة امس في الكابينت لبحث القرار. وبين ان الكيان الاسرائيلي قال انه سيتخذ اجراءات ضد الدول المرحبة بالقرار .

المزيد بالفيديو المرفق..

من رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى المعارضة ادانوا قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت.

واشار مراسلنا خضر شاهين ، الى انه رغم موجة التصريحات للاستخفاف بهذا الحكم لكن تداعيات القرار كبيرة وصادمة على المستوى السياسي والامني وحتى في الشارع الاسرائيلي.

واضاف ان اهم هذه التصريخات الصادرة على زعيم المعارضة يائير لابيد بان صحيح بان هناك رفض لهذا القرار ،لكنه قرار واقعي وان العالم تخلى عن الكيان الاسرائيلي.

وحول ردود الفعل من قبل الكيان الاسرائيلي على المواقف الاوروبية المرحبة بالقرار ، قال مراسلنا ان هناك متابعة حثيثة ، واصدرت الخارجية الاسرائيلية عدة بيانات ، بالاضافة الى عقد اجتماع ليلة امس في الكابينت لبحث القرار. وبين ان الكيان الاسرائيلي قال انه سيتخذ اجراءات ضد الدول المرحبة بالقرار .

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