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مصادر طبية فلسطينية: 38 شهيدا بقصف للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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