مشروع القرار الغربي ضد طهران والرد الايراني

العالم - بانوراما

وقالت طهران إن هذه الإجراءات هي لحماية مصالحِ البلاد، وتطويرِ الصناعة النووية السلمية بما يتناسب والاحتياجاتِ الوطنيةَ المتزايدة وشددت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنّ الاجراءات هذه تأتي في إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنّ الدول الغربية قدّمت قرارا معاديا وغير مبرر. وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد قرارا ضد إيران بحجة عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

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