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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال بمدينة الخيام بالمسيرات الانقضاضية

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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