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يديعوت احرونوت: انتحار 6 جنود قاتلوا لفترة طويلة بغزة ولبنان بالاشهر الاخيرة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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