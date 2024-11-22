الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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غارتان للاحتلال على بلدتي دورس والبزالية في البقاع شرقي لبنان

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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